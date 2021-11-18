Тагильские школьники получили уникальный опыт на съемках эко-проекта в Питере

Ребята из «Школы кино и телевидения» (ШКИТ) Нижнего Тагила участвовали в съемке экологического проекта в Санкт-Петербурге. По словам директора ШКИТ Виктора Зайцева, опыт, который получили дети, оказался уникальным — ребята сами продюсировали, подготавливали и снимали проект. Взрослые выступали только консультантами.

Школьники из Нижнего Тагила с 1 по 3 ноября стали создателями и участниками экологического проекта. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Как рассказал TagilCity.ru руководитель ШКИТ Виктор Зайцев, помимо тагильчан в проекте принимали участие дети из таких студий, как «Телешко» (Уфа, Иркутск, Курск, Сочи, Донецк), «Громко» (Екатеринбург), «Один дома» (Нижний Новгород), YouMedia (Санкт-Петербург). Ребята сами занимались организацией съемок экологического ток-шоу — они были задействованы в качестве продюсеров, редакторов, режиссеров, операторов, сценаристов, ведущих. Взрослые почти не помогали своим воспитанникам. Весь функционал наставников сводился к подбору помещения и доставке необходимого оборудования для съемок. Задача участников была самостоятельно организовать съемку ток-шоу. Конечно, помещение и оборудование организаторы предоставили, но дальше взрослые помогали в основном советами. Мне организаторы доверили роль редактора-консультанта, поэтому участники обращались ко мне с вопросами по текстам, или как вести себя в каких-то ситуациях, рассказал TagilCity.ru руководитель Виктор Зайцев. Фото: студия ШКИТ Все обучение ребят проходило на практике — в первый день с детьми провели завершающий этап подготовки, ответили на все интересующие их вопросы. Потом проследовали два дня съемок по 10 часов каждый. По сути участники оказались в условиях реальной съемки и работали, как взрослые профессионалы. Научились быстро принимать решения и действовать в стрессовых ситуациях. Дети из нескольких городов стали командой. И это очень важно, считает Виктор Зайцев. Организаторы проекта — международный медиа-дом (Вена, Австрия) International Kids Media House — предоставили трансфер, частично оплатили питание и договорились с гостиницей. Проживание и перелет финансово легли на самих участников проекта. На многих фестивалях есть практические задания для участников. Но именно в таком формате и в таком режиме — практикумов нет. Это уникальный опыт,говорит руководитель ШКИТ. Тагильские школьники были очень активными и не уступили, по мнению Зайцева, своим коллегам из других городов. В начале лета меня попросили сформировать две команды воспитанников филиалов ШКИТа в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, которые могли бы принять участие в съемках международного ток-шоу о проблемах экологии. Подготовка проходила на базе платформы в Zoom. Дети сами придумывали идеи для блоков ток-шоу, искали экспертов для проекта, снимали сюжеты и опросы в своих городах. ШКИТовцы работали активно, участвовали во всех процессах и показали, что не станут на проекте статистами во время очного этапа, поделился с TagilCity.ru руководитель ШКИТ. В ближайшее время тагильские школьники займутся съемками проекта новостей для подростков Good News совместно с International Kids Media House. В рамках постоянной работы ребят — выпуск нескольких премьер, в том числе два проекта на базе TikTok. Кроме этого, конечно, будем продолжать выпускать проекты: Служба несерьезных новостей — СНН, программа «На равных», «ШКИТ-БЛОГ про животных», «ШКИТ-БЛОГ про кино», программа «Цирк. Тайны мастеров», кино-скетчи «Классный журнал», подытожил Виктор Зайцев. Тагильская семья приняла участие в кулинарном шоу на телеканале «Суббота!»

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