Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов

Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов
Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов
Сегодня, 15:55ОбществоФото: рабочая документация
Начать благоустройство парка Металлургов в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году. На первый этап работ выделено 95 млн рублей.

Первый этап благоустройства подразумевает демонтаж сцены, чаши фонтана, туалетов, дорожных покрытий и малых архитектурных форм. Затем подрядчик должен разработать местность и отремонтировать троутары.

По окончании первого этапа в парке появятся детская площадка, зона для зрителей и площадка для воркаута. На территории будет установлено видеонаблюдение, а фонтан, вход в парк и стенд украсит подсветка. Также отремонтируют фонтан и входную группу парка, установят малые архитектурные формы.

Рабочая документация

Согласно документации, благоустройство начнется в апреле и продлится до сентября 2022 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 2 декабря 2021 года.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Тагиле будут благоустроены еще две территории: лесопарковая зона «Пихтовые горы» и участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до ул. Зари на нечетной стороне.

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