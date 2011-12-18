Более 500 млн рублей вложено в реконструкцию гормолзавода

Мощность обновленного предприятия составит 9 тыс. 500 тонн продукции вгод. Завод будет снабжать молочными продуктами и детским питанием нетолько Нижний Тагил, но и близлежащие города, включая Екатеринбург. Марка«Тагильское молоко» существует уже сегодня, она была представлена на VIIспециализированная выставке–ярмарке «Предприниматели - родному городу».

Запуск производства в Нижнем Тагиле намечен на 2012 год. Пока молочная продукция под тагильской маркой производится на других свердловских предприятиях ЗАО «Перваямолочная компания» - компании, которая реализует проект реконструкции гормолзавода.

В проект предполагается вложить около 1,5 млрд рублей. Внастоящий момент для обновленного производства закуплено оборудование на500 млн рублей, рассказал начальник управления стратегического развития города Вахтанг Ахалая. При запуске производства на заводе появится 400 рабочихмест для тагильчан. Все налоги от производственной деятельности заводабудут поступать в городскую казну.

Напомним, реконструкциюнижнетагильского «Городского молочного завода» проводит ЗАО «Перваямолочная компания» - дочерняя структура федеральной группы попроизводству молочных продуктов «Юнимилк». Не исключено, что кромеспециальной марки молока для Нижнего Тагила «Юнимилк» будет выпускатьздесь и продукты своих широко известных брендов.