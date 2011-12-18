Сайты с запрещенной информацией внесут в «черный список»

Разработан законопроект, который даст возможность установить механизмыпринудительного блокирования в Сети запретных страниц. В первую очередьречь идет о детской порнографии и пропаганде наркотиков.

Лигабезопасного Интернета, попечительский совет которой возглавляет главаминкомсвязи Игорь Щеголев, разработала законопроект, который даствозможность установить механизмы принудительного блокирования в Сетистраниц, содержащих запретную информацию. Одна из последних версийдокумента есть в распоряжении «Российской газеты».

Речь в первуюочередь идет о детской порнографии. А также об информации,пропагандирующей употребление, изготовление, сбыт наркотических средстви психотропных веществ. «Мы предполагаем, что этим будет заниматьсяне Роскомнадзор, а саморегулируемая организация, состоящая из участниковрынка», — сказал председатель правления Лиги Константин Малофеев.Сначала владельцу сайта предъявят требование убрать материал. А если ононе выполняется, то ресурс будут блокировать, но не останавливать,например, всю социальную сеть, а закрывать только страничкис вредоносной информацией, пояснил исполнительный директор Лиги ДенисДавыдов. Скорее всего, «черный список» будет открыт только дляучастников рынка, а не всех желающих, предположил он.

По словамМалофеева, законопроект был разработан в результате длительногообсуждения с экспертами рынка. Предлагаемая модель позволяет, с однойстороны, оставить Интернет свободным пространством, с другой стороны —защитить детей от находящегося в Сети опасного контента. Речь не идето тотальном контроле. По словам представителей Лиги, их предложенияпо исключению контента нельзя назвать цензурой, ведь речь идетоб информации, которая находится в России вне закона.

Разработчикинадеются, что законопроект вступит в силу уже в конце следующего года.Напомним, что в сентябре 2012 года начнет действовать закон о защитедетей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Действиедвух этих юридических норм поможет оградить детей от не нужныхим данных.