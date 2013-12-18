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12 ДТП на переездах за 11 месяцев: в Нижнем Тагиле завтра состоится рейд на РЖД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 ДТП на переездах за 11 месяцев: в Нижнем Тагиле завтра состоится рейд на РЖД

18 декабря 2013, 17:45ОбществоCorey
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