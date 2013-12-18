12 ДТП на переездах за 11 месяцев: в Нижнем Тагиле завтра состоится рейд на РЖД

Цель акции, по словам ГИБДД, привлечь внимание водителей автотранспортных средств к соблюдению Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

С начала года на сети ОАО «РЖД» возросло количество дорожно-транспортных происшествий, допущенных по вине водителей автотранспорта (243 случая против 229 за аналогичный период 2012 года), а также тяжесть их последствий: пострадали 198 человек (в 2012 году - 165), 62 из которых погибли (в 2012 году - 48). Во всех без исключения случаях была поставлена под угрозу жизнь пассажиров, работников локомотивных и поездных бригад. Кроме гибели людей и причинения вреда здоровью, в результате этих ДТП причинен значительный материальный ущерб компании (повреждены подвижной состав, путь, контактная сеть, утрачен груз, допущен сбой в графике движения поездов и т.д.).

На Свердловской железной дороге за 11 месяцев 2013 года произошло 12 ДТП на переездах, в том числе три столкновения с пассажирскими и пригородными поездами. В результате пострадали шесть человек, из них один человек погиб. Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств (выезд на переезд при запрещающем показании переездной сигнализации).

Также в 2013 году в регионе выявлено более 400 нарушений автовладельцами правил пересечения железнодорожных переездов (за 2012 год – 253), 34 человека наказано в административном порядке (в 2012 году – 16 человек).

Уважаемый водитель!

Железнодорожный переезд один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Обеспечить безопасное проследование переезда Вам помогут следующие советы и напоминания.

Остановите транспортное средство и пропустите проезд!

Не рискуйте!