B-Girl из Тагила привезла первое место с престижного международного Чемпионата по танцам (ФОТО, ВИДЕО)

Влада, или Mik-Mik – b-girl, девушка, которая танцует break-dance, танец знакомый многим. Совсем недавно она вернулась из Челябинска, выступив на одном из крупнейших международных чемпионатов в России по топ-денсу и брейкингу, проводимом с 2001 года, - Energy. Ежегодно в нем принимают участие лучшие танцоры и команды страны и ближнего зарубежья. Все контесты проводятся в формате танцевальных битв на вылет, вне зависимости от уровня, пола и возраста.

И самое главное, Влада заняла 1 место в номинации «Breaking Girls», перетанцевав свою соперницу – Астру. Важно отметить, что победа очень многое значит для танцора, ведь те эмоции и новый титул, который появляется у человека – непередаваемо, а также авторитетно и почетно. Кроме того, участники получают возможность посетить мастер-класс, а это, как выяснилось, играет большое значение для развития танцора – заряд энергией, «прокачка», расширение опыта и многое другое. Достаточно вспомнить наши интервью с Калифом, с Popin Pete. «Легенды при жизни» своим примером показывают, насколько важно предоставлять ценный опыт своим последователям.

Mik-Mik пришла в танцы совершенно случайно – однажды она зашла в студию «просто попробовать, получится ли»… и получилось! Получая большое удовольствие от танцев, она буквально посвящает им свою жизнь. Да, это большое наслаждение, но и большое волнение. Самое трудное для танцоров – ожидание. Вот и Владе «повезло», она оказалась в числе последних приглашенных на сцену. Здесь важно не растерять концентрацию – в то же время расслабиться, но не до такой степени, чтобы отвлечься от танца.

После того, как объявили победителей, Влада, естественно, не могла в это поверить. Кажется, не верит и до сих пор. Оказаться лучшей, по мнению жюри, в своем любимом деле – это значит получить порцию эйфории, от которой разум не вяжется с эмоциями. Теперь в планах у нашей тагильской b-girl – покорение Питера. Кстати, Андрей Sneik невероятно горд за свою ученицу – ведь она уже второй раз занимает первое место на этом престижном Чемпионате. Однажды, в 2011 году, она уже побеждала на Energy. Но хватит говорить, смотрим видео: первое - нарезка танцев Влады за 2013 год, второе - тот самый баттл, в котором Влада недавно заняла первое место.

Видеозаписи со страницы Влады в социальной сети