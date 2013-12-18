«Билайн» приглашает за подарками

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Если вы определяетесь с выбором нового смартфона, то обратите внимание на две акции. Новый смартфон Samsung Galaxy Pocket Neo всего за 990 рублей! Указанная стоимость действительна при подключении пакета услуг «Все включено L+MMS» на 4 месяца. Таким образом, за 2990 рублей вы получаете не только многофункциональный смартфон, но и возможность в течение 4-х месяцев пользоваться интернетом, общаться с друзьями, писать SMS, обмениваться MMS.

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