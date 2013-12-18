Депутаты городской Думы начали рассмотрение проекта бюджета Нижнего Тагила на 2014 год
Депутаты Нижнетагильской городской Думы начали рассмотрение проекта бюджета города на 2014 год, дополненного по итогам работы областных согласительных комиссий.
Как сообщает пресс-служба Думы, по сравнению с первоначальным вариантом, общий объем доходов бюджета увеличен на 1 млрд. 517 млн. 886 тысяч рублей. В том числе: 719 млн. 618 тысяч рублей – целевые субсидии областного бюджета и 798 млн. 268 тыс. руб. – прогнозные доходы от реализации муниципального имущества. Таким образом, доходная часть бюджета составила 8 млрд. 744 млн. 332 тыс. рублей, расходная – 9 млрд. 57 млн. 563 тыс. рублей.
Дополнительные ассигнования будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов, ремонты и содержание дорог, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство двух ФОКов на ГГМ, газификацию населенных пунктов городского округа и другие цели. Окончательное голосование по проекту бюджета состоится 20 декабря на заседании городской Думы.