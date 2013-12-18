Депутаты городской Думы начали рассмотрение проекта бюджета Нижнего Тагила на 2014 год

Как сообщает пресс-служба Думы, по сравнению с первоначальным вариантом, общий объем доходов бюджета увеличен на 1 млрд. 517 млн. 886 тысяч рублей. В том числе: 719 млн. 618 тысяч рублей – целевые субсидии областного бюджета и 798 млн. 268 тыс. руб. – прогнозные доходы от реализации муниципального имущества. Таким образом, доходная часть бюджета составила 8 млрд. 744 млн. 332 тыс. рублей, расходная – 9 млрд. 57 млн. 563 тыс. рублей.

Дополнительные ассигнования будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов, ремонты и содержание дорог, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, строительство двух ФОКов на ГГМ, газификацию населенных пунктов городского округа и другие цели. Окончательное голосование по проекту бюджета состоится 20 декабря на заседании городской Думы.