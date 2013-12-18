Диагностика ходовой части и тормозной системы за 299 рублей!
Уважаемые клиенты!Сцепление с дорогой в зимний период крайне важно, как для начинающих автолюбителей, так и для водителей со стажем.
Сцепление с дорогой в зимний период крайне важно, как для начинающих автолюбителей, так и для водителей со стажем. Мы предлагаем проверить ходовую часть и тормозную систему автомобиля всего за 299 руб.
Комплекс работ включает в себя:
- вибростенд;
- осмотр ходовой части без разборки узлов и агрегатов;
- замер тормозных колодок;
- замер тормозных дисков;
- замер содержания влаги в тормозной жидкости;
- осмотр тормозных шлангов на предмет повреждения.
Подробности акции вы можете уточнить у мастеров-консультантов по многоканальному телефону: (3435) 471-201
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!
Ежедневно: 9:00 до 21:00
*Акция распространяется на автомобили старше двух лет
**Акция действует с 16.12.13 по 31.12.13 включительно