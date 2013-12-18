Диагностика ходовой части и тормозной системы за 299 рублей!

Сцепление с дорогой в зимний период крайне важно, как для начинающих автолюбителей, так и для водителей со стажем. Мы предлагаем проверить ходовую часть и тормозную систему автомобиля всего за 299 руб.

Комплекс работ включает в себя:

- вибростенд;

- осмотр ходовой части без разборки узлов и агрегатов;

- замер тормозных колодок;

- замер тормозных дисков;

- замер содержания влаги в тормозной жидкости;

- осмотр тормозных шлангов на предмет повреждения.



Подробности акции вы можете уточнить у мастеров-консультантов по многоканальному телефону: (3435) 471-201



Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!

Ежедневно: 9:00 до 21:00





*Акция распространяется на автомобили старше двух лет

**Акция действует с 16.12.13 по 31.12.13 включительно