Пенсионеры Нижнего Тагила получат новые размеры федеральной социальной доплаты

В Свердловской области для расчета федеральной социальной доплаты с 1 января 2014 года в соответствии с Законом Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2014 год» от 29 октября 2013 года № 108-ОЗ прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 6354 рубля.

С 1 января 2014 года пенсионерам Свердловской области, которым в 2013 году была установлена доплата, перерасчет размера доплаты, исходя из нового прожиточного минимума, производится в автоматическом режиме на основании сведений, имеющихся в распоряжении ПФР и органах социальной политики.

Гражданам, у которых право на получение федеральной социальной доплаты в связи с увеличением прожиточного минимума возникнет впервые, и которые ранее за установлением данной выплаты не обращались, необходимо подать соответствующее заявление в территориальное управление ПФР. Отметим, что доплата в данном случае будет установлена с 1 числа месяца следующим за месяцем подачи заявления.