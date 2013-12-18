Сергей Носов о добыче платины под Нижним Тагилом: «Экономическую целесообразность никто не отменял»

Вчера в одном из залов Горно-металлургического колледжа состоялось совещание инициативных жителей и Первомайского, и Уральца, и иных активистов. После общих слов о сложившейся ситуации, Андрей Волегов предложил создать инициативную группу в данном деле, потому что пока, по сути, инициаторов всего двое.

Среди слушателей в зале также присутствовал эксперт по экологической безопасности – Гомжина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, профессор, заслуженный преподаватель НТГСПА. Светлана Ивановна представляет свой научный взгляд на происходящее не только в Нижнем Тагиле, но и в мире. Она занимается проблемами экологии профессионально многие-многие годы.

Изменения в законодательстве

- Произошли чудовищные изменения, я иначе сказать не могу. По сути дела, самое главное ядро экологической экспертизы – оценка воздействия на окружающую среду, обоснование места выбора площадки для той или иной производственной деятельности – отменено. Это ядро закона об охране природы, ядро закона об экологической экспертизе. То есть, понимаете, экологическая экспертиза – это главный документ, которым мы, граждане, можем защищаться в подобных ситуациях. Я проходила все этапы проведения экологической экспертизы в свое время. И сравнивая этот процесс в те времена и сейчас – есть, как видите, значительные изменения. Эксперты тогда регулярно отслеживали экологическую ситуацию, контролировали выполнение ряда условий. А кто теперь будет контролировать это?

Современная «экспертиза»

- Я видела, что такое современная экспертиза. Там вообще нет никаких подписей, неизвестно, кто даже текст написал. Мое предложение – жителям города необходимо объединиться, формулировать свою позицию, иначе дела у нас будут плохие. Да, всё упирается в эти изменения, которые произошли в законодательстве, поэтому мы сейчас должны обратиться туда, где принимают законы – в Государственную думу. Нам нужно обратиться к нашим депутатам!

Проблемы не только в Нижнем Тагиле

- Не только Нижний Тагил имеет эти проблемы. Сейчас в Красноярске строят ферросплавный завод, там уже вообще дышать нечем. Жители просто вопиют – жить невозможно в городе. Там выкрали некое заключение по строительству завода: обещали новейшее производство, а оказалось, что допотопные, грязнющие технологии. Там народ активно начинает подниматься. Я думаю, что отныне нас будут тыкать в новое законодательство, теперь у нас остается общественная экспертиза, а это очень дорого. Необходимо во всеуслышание требовать прежнее законодательство, ведь мы дошли до настоящего беспредела! – отмечает Светлана Ивановна.

Кроме того, журналисту TagilCity.ru удалось задать вопрос Главе Нижнего Тагила – Сергею Константиновичу Носову. Без лишних пояснений предоставим его ответ на вопрос: Мнение Главы, поддержат ли власти тагильских активистов, которые выступают против добычи платины под Уральцем?

Сопоставляя мнение Главы и точку зрения профессионала по экологической сфере, становится очевиден выход: если даже разработки начнутся, то Сергей Носов заставит исполнить все гарантии, которые предоставят старатели. Очевидно, что этот вариант далеко не самый положительный. Что будет с добычей платины – покажет время. Пока ясно одно: активисты не намерены останавливаться в борьбе за природу. По их мнению, деньги, которые могут быть получены от разработок, не важнее природы. Стоит добавить, что в карманах у них есть пара козырей, о которых они пока не готовы рассказывать широкой общественности.