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Сергей Носов о добыче платины под Нижним Тагилом: «Экономическую целесообразность никто не отменял»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов о добыче платины под Нижним Тагилом: «Экономическую целесообразность никто не отменял»

18 декабря 2013, 17:30Общество
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