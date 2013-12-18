Тагильчане, сегодня работники органов ЗАГСа отмечают профессиональный праздник

Но самое приятное – это, конечно, регистрация тех, кто готов скрепить свои судьбы документально. Так что трудно переоценить значение этой профессии в нашем мире – и в жизни отдельно взятого человека, и в масштабах целой страны.

18 декабря 1917 года началась история органов ЗАГС Российской Федерации. Тогда был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», который означал, что отныне все вышеназванные действия должны регистрироваться в государственных органах. Это был первый законодательный акт молодой Советской республики в области семейного права, основанные на принципах добровольности брака, равноправия супругов, детей, рожденных в браке и вне его.

Кстати, в рамках проекта «Лидер мнений» TagilCity.ru однажды беседовал с начальником Тагилстроевского ЗАГСа Людмилой Басовой о слезах во время свадьбы и радости, которую получают люди при разводе. Кроме того, как выяснилось, регистрация союзов происходит с небывалым ажиотажем в день, на который выпадает красивая дата. Так, однажды в Нижнем Тагиле 11 ноября 2011 года чемпионом по количеству зарегистрированных браков стал ЗАГС Дзержинского района. Тогда там появилось 39 семей. Для сравнения, обычно в этом непопулярном для браков месяце за 1 день регистрируются 8-10 пар. А 12 декабря 2012 года, будучи рабочим днём, для многих стал выходным - ведь 12.12.12 - последняя уникальная дата на нашем веку, соответственно, многие захотели заключить брак именно в этот день. А ближайшая красивая дата, кстати, наступит через 97 лет - 01.01.2111.