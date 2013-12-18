«Творение как дар. Тагильский расписной поднос»: музей искусств приглашает на презентацию подарочного издания

Родившийся в демидовской вольнице в XVIII веке тагильский подносный промысел в последней четверти XX – начале XXI веков, став одним из ведущих лаковых промыслов России, обрел новую историю, нашел пути развития.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства культуры Свердловской области, по инициативе депутата, председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Викторовича Погудина и личному содействию министра культуры Свердловской области Павла Владимировича Крекова.

Альбом подготовлен научными сотрудниками Нижнетагильского музея изобразительных искусств. В основе иллюстрированного материала – коллекция лаковой живописи по металлу Нижнетагильского музея изобразительных искусств. В альбом включен публикуемый впервые справочный материал.

В рамках презентации состоится вручение альбомов тагильским художникам по росписи подносов и библиотекам города.