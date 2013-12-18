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«Творение как дар. Тагильский расписной поднос»: музей искусств приглашает на презентацию подарочного издания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Творение как дар. Тагильский расписной поднос»: музей искусств приглашает на презентацию подарочного издания

18 декабря 2013, 18:00Общество
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