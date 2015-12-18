Борьба с «Ревизорро» продолжается. Уральские рестораторы готовы идти в суд
Уральские рестораторы недовольны действиями съемочной группы программы «Ревизорро» и планируют обратиться в суд.
В кафе «Лепота», ставшем объектом критики очередной части телешоу, намерены собрать доказательства неправомерных действий со стороны съемочной группы и подать иск.
Мы пытаемся взвесить все «за» и «против» судебного разбирательства. Однако нам не помешала бы поддержка со стороны других заведений общепита, которые также были участниками телевизионного беспредела. Возможно, это и просто шоу, но свои права отстаивать нужно сообщила «URA.Ru» управляющая кафе «Лепота» Юлия Радиола.
Правда, не все считают, что отношения с Леной Летучей стоит выяснять в суде. Владелец пироговой «Подсолнухи» Андрей Семенов признается:
Изначально, конечно, было огромное желание встретиться с ними в суде. Но из-за многочисленных проверок не было времени. А после мы решили, что вместо судебных издержек деньги лучше инвестировать в улучшение производства. Хоть мы по-прежнему не во всем согласны с материалом, появившемся в эфире. Но отсутствие порядка на кухне, разобравшись в вопросе, я все же признал.
Напомним, что сеть ресторанов быстрого питания «Роял Бургер» отстояла честь, достоинство и репутацию в споре с программой «Ревизорро». Иск удовлетворен полностью, решение апелляционной инстанции было опубликовано во вторник, 15 декабря. «Роял Бургер» заслужил право на опровержение в эфире и на сайте телеканала «Пятница». Сюжет, в котором прозвучали сомнительные высказывания, должен быть удален.