Мэрия Екатеринбурга потратит почти 32 миллиона рублей на отлов бродячих собак

Администрация Екатеринбурга ищет компанию, которая будет ловить и содержать бездомных собак в 2016 году. На эти цели из областного бюджета готовы выделить почти 32 миллиона рублей.

Согласно документам госзакупки, победившая организация до 30 декабря будущего года должна будет отловить 5 914 безнадзорных собак, усыпить и утилизировать 5 414 животных, а оставшихся 500 голов отправить в пункт кратковременного содержания.

Отлову в первую очередь подлежат социально опасные безнадзорные собаки, создающие угрозу населению города Екатеринбурга: агрессивные, с признаками заболеваний, создающие опасность для дорожного движения и находящиеся на территориях детских дошкольных учреждений, образовательных, учреждений здравоохранения, городских парков и скверов, местах массового купания людей, спортивных сооружений, рынков отмечается в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 января, а сам конкурс пройдёт 13-го числа.