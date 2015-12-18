«Омсктрансмаш» выполнил гособоронзаказ-2015

По договору соисполнения Государственного контракта с АО «НПК «Уралвагонзавод» на омском предприятии проведен капитальный ремонт с модернизацией танков Т-72, в результате которого значительно улучшены тактико-технические характеристики боевых машин. Модернизация Т-72 включает в себя большое количество технологических этапов, пройдя которые танк получает новый силовой агрегат, улучшенную защиту, усовершенствованное орудие, новый многоканальный прицел наводчика и многое другое. Особое внимание уделено безопасности, - она у обновленного Т-72 на самом высоком уровне: встроенная динамическая защита и защита от оружия массового поражения (приборный комплекс ПКУЗ-1А – быстродействующая система противопожарного оборудования) делает его практически неуязвимым для противника.