Торопись! У тебя всего 3 дня!
18 декабря 2015, 10:00ОбществоМихаил
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Только ТРИ дня! 18, 19, 20 декабря во всех магазинах здоровья "КАЗАНОВА" г. Нижний Тагил скидка на второй товар 50%! Успей купить новогодние подарки себе и близким по самым выгодным ценам в этом...
Только ТРИ дня! 18, 19, 20 декабря во всех магазинах здоровья "КАЗАНОВА" г. Нижний Тагил скидка на второй товар 50%! Успей купить новогодние подарки себе и близким по самым выгодным ценам в этом месяце!
Подробности по адресам и телефонам:
пр. Мира, 16 (3435)25-28-49
пр. Дзержинского, 43 (3435)33-40-18
ул. Пархоменко, 127 (3435)43-43-57
ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00
и в группе ВК: http://vk.com/kazanovatagil
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