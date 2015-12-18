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В Нижнем Тагиле подведены итоги строительства жилья: более 73 000 кв. м недвижимости построено в 2015 году (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле подведены итоги строительства жилья: более 73 000 кв. м недвижимости построено в 2015 году (ФОТО)

18 декабря 2015, 10:15ОбществоПавел Щербина
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