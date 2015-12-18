В Нижнем Тагиле подведены итоги строительства жилья: более 73 000 кв. м недвижимости построено в 2015 году (ФОТО)

Квартирный вопрос остро стоит перед многими взрослыми тагильчанами. Кто-то живёт с родителями, кто-то снимает жилье, а кто-то покупает квартиры в новостройках. Если есть деньги – ничего этому не препятствует, учитывая масштабы строительства в городе.

По состоянию на 15 декабря 2015 года, по данным Администрации города, за год в Нижнем Тагиле введено в эксплуатацию 73 360,5 кв. метров жилья. Вроде бы сухая цифра, но о чём она говорит? Прежде всего, о том, что, согласно социальным нормам, на такой площади могут комфортно проживать 1358 семей из трёх человек, 1746 семейных пар или более 2200 одиноко проживающих людей.

Фото: СК «Тагил»

Конечно, расчеты весьма условны, и в наш век, когда всех портит квартирный вопрос, селиться в новом жилье будут более тесно, а где-то оно, напротив, будет пустовать в ожидании арендаторов.

Жилье, введенное в эксплуатацию в Нижнем Тагиле, составляет около 4% от всего, что было введено в эксплуатацию в Свердловской области. Трудно говорить о том, много это или мало. Но в Сысерстком городском округе по окончании третьего квартала года было введено в эксплуатацию 129 тысяч кв. метров жилья, в Белоярском городском округе 97 тысяч, а в городе Березовский более 80 тысяч. Притом что в этих городах значительно меньше населения, чем в Нижнем Тагиле.

Ну а впереди всех, конечно, Екатеринбург. Там за десять месяцев этого года было сдано в эксплуатацию 912 тысяч квадратных метров жилья. Что составляет почти половину от возведённого жилья во всей Свердловской области. Делайте выводы.

Возвращаясь к Нижнему Тагилу, уместно упомянуть о том, что в основном жилищное строительство ведется в одном районе города – Тагилстроевском. Львиная доля вводимого в эксплуатацию жилья приходится на многоэтажки, возведенные в различных микрорайонах ГГМ.

Фото: СК «Тагил»

Многоэтажки строятся не в чистом поле, по словам представителей Администрации Нижнего Тагила, для них подготавливается необходимая инфраструктура.

В этом году сданы в эксплуатацию два детских сада на 270 мест каждый по ул. Бобкова, 20 и ул. Смелянского, 14 рассказали журналистам TagilCity.ru в Управлении архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила.

На фото: Сергей Носов с родителями перерезает ленточку детского сада на ул. Бобкова

Фото: Tagilka.ru. Сергей Носов на открытии детского сада на ГГМ.

Ведется в городе и строительство для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, но, наверное, не так бойко, как хотелось бы самим жителям.

Для переселения людей из ветхого и аварийного жилья выстроены и сданы в эксплуатацию три жилых дома по улице Красногвардейская, количество квартир – 89, их суммарная площадь 4048 кв.м сообщило Управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила редакции портала TagilCity.ru.

Вот такие в Нижнем Тагиле итоги жилищного строительства за год. Об особенностях жизни в новостройках, трудностях с общественным транспортом и о коммунальных проблемах ещё не раз расскажет портал TagilCity.ru.

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