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В Нижнем Тагиле прошел семинар по курсу реабилитации граждан пожилого возраста (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прошел семинар по курсу реабилитации граждан пожилого возраста (ФОТО)

18 декабря 2015, 18:25ОбществоMaurice
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