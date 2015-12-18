В Нижнем Тагиле прошел семинар по курсу реабилитации граждан пожилого возраста (ФОТО)
На минувшей неделе специалисты ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» посетили обучающий семинар по курсу комплексной реабилитационной программы для граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста» (подпрограмма «Социокультурная реабилитация граждан пожилого возраста»).
Мероприятие, в котором приняли участие специалисты различных социальных учреждений Свердловской области,было организовано на базе Уральского государственного экономического университета по инициативе ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи».
Вниманию слушателей были представлены доклады по следующим темам:
- Правовые аспекты в сфере социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста;
- Психология пожилого возраста. Понятие и характеристика периода геронтогенеза. Страхи и стрессоры людей в пожилом возрасте. Психологические ресурсы пожилых людей;
- Информационная адаптация лиц пожилого возраста. Актуальные вопросы по опыту проведения массовых мероприятий для пенсионеров;
- Практический опыт работы с лицами пожилого возраста. Особенности реализации программ Городского центра медицинской профилактики, рассчитанных на лиц пожилого возраста;
- Презентация учебно-методических пособий для «Школ пожилого возраста» по направлению: «Социокультурная реабилитация граждан пожилого возраста.
Докладчики - специалисты различных уровней, имеющие большой практический опыт работы с лицами третьего возраста, профессионально освещали вопросы на различные темы, делились со слушателями своим опытом и давали интересные практические рекомендации, призванные помочь людям золотого возраста адаптироваться в современном обществе, сделать свою жизнь более позитивной и наполненной интересными событиями.
© TagilCity.ru по материалам ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил»