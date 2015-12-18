В Нижнем Тагиле прошел семинар по курсу реабилитации граждан пожилого возраста (ФОТО)

Мероприятие, в котором приняли участие специалисты различных социальных учреждений Свердловской области,было организовано на базе Уральского государственного экономического университета по инициативе ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи».

Докладчики - специалисты различных уровней, имеющие большой практический опыт работы с лицами третьего возраста, профессионально освещали вопросы на различные темы, делились со слушателями своим опытом и давали интересные практические рекомендации, призванные помочь людям золотого возраста адаптироваться в современном обществе, сделать свою жизнь более позитивной и наполненной интересными событиями.