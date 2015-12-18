Запчасти из Америки на заказ сделали Hummer доступнее

Возможно, кому-то это утверждение покажется странным. И даже не «кому-то», а, наверное, большинству владельцев машин подобного класса, эксплуатирующих их исключительно в городских условиях. В самом деле, что нужно для езды по городу? Комфортабельный салон, приятный экстерьер, более-менее не жесткая подвеска, не самые высокие эксплуатационные расходы, но уж никак не строгие армейские углы в линиях кузова. Расходы, кстати, для многих бизнесменов средней руки являются одной из самых больных тем – многие люди, владеющие действительно элитными автомобилями, в условиях кризиса были вынуждены перестать эксплуатировать их с прежней интенсивностью и пересесть… нет, не на автобусы и трамваи, а на такси – как показывает практика, это обходится существенно дешевле.

Особенно, если речь идет об американских автомобилях – запчасти из Америки на заказ раньше обходились не так-то дешево… ну, это было раньше, до тех пор, пока в нашей стране не начали открываться онлайн-магазины, удовлетворяющие спрос именно в этом сегменте рынка, но, как говорится, «осадочек остался».

Но на такси не удастся выбраться с друзьями и компаньонами за город. Как, впрочем, и на большинстве современных внедорожников, которые на практике лишь только именуются таковыми, а при езде по бездорожью на самом деле уступают даже нашим «Нивам».

А есть ли такие автомобили, которые и в городе вызывают у остальных участников дорожного движения определенное уважение, и за городом могут показать, на что они способны? На самом деле есть. И тут мы подходим к тому, с чего начинали – к «военному прошлому». Только многолетний опыт военной приемки способен гарантировать тот уровень качества сборки автомобиля, который необходим для эксплуатации в по-настоящему жестких условиях (а российские морозы и весеннее бездорожье являются именно такими условиями). Как большинство уже наверняка догадалось, речь в данном случае идет о «Хаммерах». О машинах, которые вошли в историю автомобильной промышленности как самые надежные, самые крепкие… и при этом сегодня еще и самые притягательные в плане своей внешности.

Американские конструкторы сумели в процессе адаптации HMMWV (именно так называлась базовая версия этого армейского внедорожника) к эксплуатации в мирных условиях сохранить за ними все то, что отличало эти автомобили раньше, пока они стояли на службе в вооруженных силах. Это и потрясающая проходимость, и высочайшая степень надежности, и возможность эксплуатировать автомобили данной марки в температурном диапазоне от минус сорока и до плюс пятидесяти без каких-то особых проблем. Правда, запчасти хаммер обходятся не так уж и дешево… но, с другой стороны, необходимость их менять возникает не так уж и часто – автомобиль действительно крепкий.