140 млн рублей выделены свердловскими властями для льготного подключения цифрового ТВ
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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С января 2019 года все вещатели должны перейти с аналоговой на цифровую систему передачи телевизионного сигнала. В Свердловской области из бюджета будут выделены 140 млн рублей для компенсации затрат населения при покупке необходимого оборудования.
На заседании совета глав свердловских муниципалитетов было объявлено о том, что с начала 2019 года свердловчане перейдут на цифровое телевидение. Семьям, которые будут покупать необходимое оборудование, власти готовы компенсировать затраты.
Глава региона Евгений Куйвашев рассказал о том, что для этих целей из областного бюджета выделены 140 млн рублей, сообщает «Эхо Москвы. Екатеринбург».
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