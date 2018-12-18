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Новый 2019 год
140 млн рублей выделены свердловскими властями для льготного подключения цифрового ТВ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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140 млн рублей выделены свердловскими властями для льготного подключения цифрового ТВ

Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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