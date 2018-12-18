300 млн руб. будут направлены на поддержку предпринимательства в Свердловской области
Сегодня, 08:17ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
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В УрФО будет создан фонд поддержки высокотехнологичных проектов, первоначально планируется привлечь в фонд 300 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Уральский фонд поддержки высокотехнологичных проектов будет создан в УрФО, соответствующее соглашение подписали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и гендиректор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.
По словам Орлова, со стороны правительства региона партнёром соглашения выступит Свердловский венчурный фонд, который занимается инфраструктурной поддержкой предпринимательства. Планируется привлечение около 300 млн рублей, затем данные объемы могут быть увеличены до 2 млрд рублей.
Предполагается, что деятельность фонда будет направлена на проекты, имеющие экспортный потенциал, способствующие развитию инновационной деятельности в регионах УрФО, сообщает «Областная газета».
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