300 млн руб. будут направлены на поддержку предпринимательства в Свердловской области

Уральский фонд поддержки высокотехнологичных проектов будет создан в УрФО, соответствующее соглашение подписали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов и гендиректор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.

По словам Орлова, со стороны правительства региона партнёром соглашения выступит Свердловский венчурный фонд, который занимается инфраструктурной поддержкой предпринимательства. Планируется привлечение около 300 млн рублей, затем данные объемы могут быть увеличены до 2 млрд рублей.