424 будущих первоклассника записаны в школы Екатеринбурга

15 декабря в Екатеринбурге началась запись детей в первый класс на 2019-2020 учебный год. За период с 15 по 17 число в АИС «Образование» появилось 424 заявления. Около половины из них (203 заявления) екатеринбуржцы подали через портал госуслуг, ещё 11 заявок поступило с официального сайта города, оставшиеся приняли комиссии школ, МФЦ и ЦМУ.