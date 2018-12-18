424 будущих первоклассника записаны в школы Екатеринбурга

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В Екатеринбурге стартовала запись юных свердловчан в первые классы образовательных учреждений. С момента появления возможности оставлять заявления на зачисление к числу будущих первоклашек присоединились 424 ребёнка.
Сюжеты: Екатеринбург
15 декабря в Екатеринбурге началась запись детей в первый класс на 2019-2020 учебный год. За период с 15 по 17 число в АИС «Образование» появилось 424 заявления. Около половины из них (203 заявления) екатеринбуржцы подали через портал госуслуг, ещё 11 заявок поступило с официального сайта города, оставшиеся приняли комиссии школ, МФЦ и ЦМУ.
На данный момент ведётся запись детей льготников, с 1 февраля по 30 июня пройдёт приём детей, приписанных к школам, а с 1 июля по 5 сентября двери учебных заведений откроются для первоклассников независимо от места регистрации.
1 сентября 2019 года в 155 школах столицы области начнут обучение более 20 000 новых учеников, сообщает «Уралинформбюро».
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