ЧОП «Рысь» будет охранять здания Пенсионного фонда по всей Свердловской области

ЧОП «Рысь» за 3,9 млн рублей должно осуществлять охрану в зданиях Пенсионного фонда по адресам: ул. Красноармейская, 7А– 2 охранника (один охранник осуществляет охрану круглосуточно, второй — в рабочие часы управления — с 8:30 до 17:00); , ул. Красноармейская, 7 – 1 охранник осуществляет охрану круглосуточно; ул. Окунева, 22 (3 этаж) — 1 охранник осуществляет охрану круглосуточно.

К участию в открытом электронном аукционе на сайте госзакупок заявились две организации – ЧОП «Рысь» и ЧОП «Гапард». Последняя организация снизила цену до 1,7 млн рублей. Однако победителем стал ЧОП «Рысь», снизивший стоимость услуг с 4,1 млн рублей до 3,9 млн рублей.