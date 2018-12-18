ЧОП «Рысь» будет охранять здания Пенсионного фонда по всей Свердловской области
Управление Пенсионным фондом РФ в Нижнем Тагиле путем электронного аукциона определило подрядчика на охрану объектов. Победителем аукциона стало ООО ЧОП «Специальный отряд охраны правопорядка «Рысь», занимающееся охраной зданий фонда по всей области.
ЧОП «Рысь» за 3,9 млн рублей должно осуществлять охрану в зданиях Пенсионного фонда по адресам: ул. Красноармейская, 7А– 2 охранника (один охранник осуществляет охрану круглосуточно, второй — в рабочие часы управления — с 8:30 до 17:00); , ул. Красноармейская, 7 – 1 охранник осуществляет охрану круглосуточно; ул. Окунева, 22 (3 этаж) — 1 охранник осуществляет охрану круглосуточно.
К участию в открытом электронном аукционе на сайте госзакупок заявились две организации – ЧОП «Рысь» и ЧОП «Гапард». Последняя организация снизила цену до 1,7 млн рублей. Однако победителем стал ЧОП «Рысь», снизивший стоимость услуг с 4,1 млн рублей до 3,9 млн рублей.
ЧОП «Рысь» зарегистрирован в Екатеринбурге, совладельцами являются Алексей Соловьев, Вячеслав Ильин и Ильдар Мифтахов. Организация занимается охраной зданий Пенсионного фонда в Алапаевске, Артемовском, Богдановиче, Карпинске, Кировграде, Кушве, Сухом Логу и Пышминском районе.
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