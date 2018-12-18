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Новый 2019 год
Хоровод и елка: детские новогодние спектакли стартовали в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хоровод и елка: детские новогодние спектакли стартовали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:39ОбществоФото: tagilka.ru
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