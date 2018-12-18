Хоровод и елка: детские новогодние спектакли стартовали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начались детские спектакли, 17 декабря в театре кукол прошла премьера спектакля «Моя первая елочка» для детей от нуля лет. На каждый спектакль продается не более 10 билетов, это делается для того, чтобы малыши не испугались большого скопления народа, а во время постановки смогли поползать и поиграть вместе с родителями. Не менее вовлечены в процесс оказались родители. Вместе с малышами они мяукали, гавкали, водили хоровод и наряжали елку.