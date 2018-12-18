Межмуниципального полигона ТБО в Нижнем Тагиле не будет: как город победил мусор?

Свердловский министр встретился с депутатами городской думы Нижнего Тагила, представителями общественности. На встрече обсуждались проблемы формирования тарифной политики, нормативы накопления, концессионное соглашение и эксплуатация полигона для обезвреживания ТКО.

Николай Смирнов озвучил тагильчанам позицию губернатора региона Евгения Куйвашева. Он отметил, что глава области поддержал Нижний Тагил и заявил, что схема сбора, транспортировки ТКО регоператором будет скорректирована с учётом позиции главы города Владислава Пинаева.

Сообщается, что в минприроды РФ были направлены предложения, которые во время переходного периода муниципалитетам позволяли бы складировать ТКО на нелицензированных объектах, а не только на имеющих лицензию. Поправки в законопроект были рассмотрены и одобрены Госдумой РФ.

Также Владислав Пинаев потребовал, чтобы ООО «Компания «Рифей» зарегистрировалось в Нижнем Тагиле.

Это позволит осуществлять более строгий контроль за работой регоператора, быстрее реагировать на жалобы потребителей услуги и, что немаловажно, компания будет платить налоги в местный бюджет и нести социальную ответственность перед жителями,отметил глава города.

Владислав Пинаев, подводя итоги встречи, предложил встретиться ещё раз в апреле 2019 года и обсудить вопросы в ходе внедрения новой схемы. Также глава города для оперативного решения вопросов попросил депутатов собирать все предложения, которые появятся у избирателей по поводу сбора мусора и выплат субсидий за коммунальные расходы.

Как все начиналось...

Законодательством РФ установлен планомерный переход на регулирование деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Речь идёт о сборе, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании и захоронении мусора. Из квитанций, а значит из перечня жилищных услуг, эта статья исключается, и заносится в состав коммунальных.

В Нижнем Тагиле широко обсуждался новый способ оплаты, а также ряд нововведений. Горожанам объясняли, что теперь плата за утилизацию мусора будет осуществляться без посредников, напрямую регоператору. У УК также был резон перейти на новую схему: поскольку договор между потребителем и регоператором – прямой (по желанию УК), то управляющей организации больше не придётся взыскивать деньги с должников самостоятельно.

Действительно, по мнению специалистов, мусорная реформа нужна.

По ней можно сделать много великолепных вещей: допустим, построить грамотную современную систему обращения с отходами, начиная от раздельного сбора мусора у каждого подъезда. Далее – мусоросортировка, производство товаров потребления из вторсырья, компостирование и так далее, приводит слова бизнесменов издание Znak.com.

1 Плата напрямую: региональный оператор по работе с ТКО придёт в Нижний Тагил с ноября Фото С 1 ноября в Нижнем Тагиле может измениться способ расчёта между региональным оператором по работе с ТКО и жильцами многоквартирных домов. Плата за услугу утилизации мусора будет осуществляться без посредников, а напрямую регоператору. 20 сентября в мэрии Нижнего Тагила обсудили преимущества нововведения.

Кроме того, говорилось, что мусорная реформа приведёт к исчезновению мусорных свалок на территории города. Другим этапом её реализации станет возведение завода по переработке ТКО.

12 Экологически безопасно: Владислав Пинаев посетил мусоросортировочный завод в Тюмени Фото 31 августа врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил недавно открывшийся Тюменский мусоросортировочный завод.

Нижний Тагил ожидал установления единого тарифа, что являлось обязательным условием начала работы регоператора.

Всенародное возмущение, или как Нижний Тагил отреагировал на тариф по вывозу мусора? Первым сигналом к тому, что в какой-то момент что-то пошло не так, стало заявление: тагильчане теперь будут платить 142 рубля за утилизацию ТКО. С человека. Регоператор – «Рифей» – выставил свердловской РЭК самые высокие тарифы на вывоз мусора среди других операторов.

Информация распространилась среди общественников, они начали писать жалобы в УФАС, президенту, а также непосредственно в РЭК с просьбой провести проверку, пересмотреть тарифы и принять меры.

1 Жители Нижнего Тагила обратились в госдуму с требованием отменить тариф на ТКО Фото Тагильчане направляют обращения председателю госдумы с требованием расторгнуть контракт на обращение с ТКО с компанией «Рифей» и отменить завышенные тарифы.

В настоящее время жители Свердловской области собирают подписи за уменьшение тарифов на утилизацию ТКО, на момент 17 декабря петицию подписали более 1400 человек.

1 «Последнее снимают»: более 600 тагильчан подписали петицию против «мусорной реформы» Фото Петицию за уменьшение тарифов на ТКО в Нижнем Тагиле, созданную лидером общественной организации «Экоправо» Андреем Волеговым, на 14 декабря подписали более 600 человек.

СМИ Нижнего Тагила сообщали, что некие лица посредством WhatsApp распространяли фейковые призывы, где просили игнорировать платёжный документ за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Однако людям не разъяснили, что, согласно нововведениям, договор на вывоз мусора заключаются «заочно». А это значит, что автоматически появляется обязанность оплачивать услуги.

Нижний Тагил – свалка северного куста? К всеобщей критике открыто подключился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Его поддержали главы других муниципалитетов Горнозаводского округа. Пинаев заявил, что при введении реформы необходимо учитывать интересы населения. А также акцентировал, что ранее не предполагалось, что в рамках концессии планируется свозить на полигоны Нижнего Тагила все отходы с северного куста.

Кто принял такое решение, чтобы в город, который вошёл в «майский указ» как экологически неблагополучный, везти к нам этот мусор? заявил Владислав Пинаев в присутствии руководства «Рифей» и заместителя регионального министра энергетики и ЖКХ Егора Свалова 12 декабря.

Также о потенциальном негативном влиянии на экологию Нижнего Тагила высказался начальник управления городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила Владимир Юрченко.

Этого нельзя делать, у нас свалка, полигон просто не выдержит этого, мы его угробим в течение двух месяцев от силы. Мы же из города помойку просто сделаем, через весь город мусор повезут. Мы сегодня со своими-то постоянно… держим дорожников, которые подбирали бы мусор, потому что машины все не первой свежести. А сейчас отовсюду повезут сюда, на полигон, это усугубит экологическую ситуацию в городе,сказал Юрченко в беседе с журналистами.

Как Курганская область освободилась от «Рифея» Забегая вперёд: 12 декабря 2018 года правительство Курганской области расторгло договор по обращению с ТКО на территории региона. Причиной стало предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

Принятому решению предшествовала долгая история. Ещё в 2017 году компания, связанная с Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым, который СМИ называют «энергоолигархами», намеревалась получить объекты Курганской области в концессию. При этом условия были выгодны для «частников». Однако сразу после оглашения тарифов, которых люди и власть региона посчитали завышенными, Департамент цен и тарифов Курганской области отказал компании «Рифей» (близкой Бикову и Боброву) в согласовании цен на вывоз мусора.

Взбудоражилась и общественность: парламентарии, деятели, активные граждане высказывались по поводу готовящегося нововведения и его недостатков. В тот момент люди в регионе подозревали, что департамент природных ресурсов Курганской области лоббирует интересы «тюменских олигархов». Рядовые жители столицы области проводили параллели: в начале 00-х годов Курганская ТЭЦ была передана «иногородней» компании-монополисту. После этого выросли тарифы на электроэнергию и тепло. Речь также шла о структуре, близкой к Бикову и Боброву, писал Znak.com.

Тем не менее, региональные власти в своих заявлениях встали на сторону жителей:

Рост будет более чем в 5 раз, и это без строительства полигона и мусоросортировочного завода, а если предусмотреть в тарифе еще и инвестсоставляющую, то рост будет в 7 раз. Правительство области не устраивает такой рост тарифа. Задача правительства на данном этапе, чтобы любое изменение тарифа для жителей было минимальным, многократно взвешенным, а также экономически обоснованным,цитировал слова директора департамента регулирования цен и тарифов Курганской области Сергея Самойлова портал Kurgan.ru.

Более того, вопрос строительства завода близ областного центра также встал остро на общественных обсуждениях.

Под видом заводика нам пытаются втюхать свалку под боком у областного центра на 270 тыс. тонн. Одна мусороперегрузочная станция стоит 20–30 млн рублей, и это лишь за то, что чтобы мусор лежал мертвым грузом и ждал, пока его вывезут. В свою очередь инвестиции в мусоросортировку на специализированных пунктах могут обойтись в два раза дешевле, всего в 12 млн рублей, Znak.com цитирует слова депутата городской думы Кургана Яков Сидоров 28 ноября 2018 года.

По мнению парламентария, этот вариант позволил бы не только существенно сэкономить деньги на строительстве, но и ввести в Курган уже очищенное сырье. Однако Департамент природных ресурсов данный вариант не интересует, заявил депутат Сидоров.

Так, после расторжения договора обращение с ТКО на территории Курганской области останется в прежнем формате: услуга будет входить в содержание общедомового имущества, а организации всех форм собственности будут заключать договоры на вывоз ТКО на имеющиеся полигоны после проведения конкурсов.

В середине ноября врио губернатора Курганской области Вадим Шумков уволил заместителя губернатора – директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова. Уволенный чиновник в числе других отвечал за реализацию «мусорной реформы». А 30 ноября Ванюков был арестован в обвинении в получении взятки в размере в 26 млн рублей.

Свердловские власти: «Тариф экономически обоснован и не подлежит общественному обсуждению» Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в ответ на обращение активистов Нижнего Тагила с просьбой провести слушания с участием региональных властей на тему «мусорного тарифа» заявлял, что цены на обращение с ТКО «экономически обоснованные», и сравнил тариф на ТКО с ценами на водку, сигареты и бензин.

В своём Telegram-канале общественный деятель Егор Бычков «объяснил» региональному министру, чем отличается тариф на мусор и цены на водку и бензин.

Объясняю министру Смирнову. У жителей России нет обязанности покупать бензин, водку и табак. Мне каждый месяц не приходит отдельная квитанция на водку, независимо от того, пил я ее или нет. Более того, я сам могу выбирать, у кого, когда и по какой цене мне эту водку покупать. В случае же с мусором, никакого выбора у людей нет. Им вменяется в обязанность платить определенной компании определенную сумму в определенный срок. Это такая форма оброка. Вы серьезно не понимаете разницы между новой квитанцией с января и покупкой водки? Еще одно: «Тариф должен быть экономически обоснованным. Иначе весь мусор опять будет лежать в лесах, никакой промышленной сортировки и т.д.». То есть либо-либо. Либо все жители страны строят на свои деньги заводы, либо будут жить в мусорке. А где же вариант воровать (изм. ред.) поменьше на госзакупках, не терять деньги на неэффективном государственном управлении и коррупции, не тратить несчетное количество денег хрен пойми на что, не восстанавливать Пальмиры и не прощать всем долги, не покупать серебряные ложечки, а решить проблемы с мусором вместо этого, не вытягивая с пенсионеров последние деньги на «инвестиционные составляющие»? А пенсионеры хотят (и главное могут ли) быть инвесторами строительства заводов? Было бы неплохо это обсудить на общественных слушаниях, которым вы так рьяно сопротивляетесь. Нет, я готов проспонсировать строительство полигонов и заводов, раз вы сами не в состоянии. Только я был уверен, что мои налоги как раз и идут на это. И из моих налогов и формируется, в том числе, «инвестиционная составляющая» для развития инфраструктуры, социальной сферы, здравоохранения. Но вы опять просите нас заплатить. А еще втираете какую-то дичь про водку и табака людям, которые платят вам зарплату. Грустно.

Вскоре после заявлений министра, общественники потребовали проверить Николая Смирнова на коррупцию.

Господин Смирнов заявляет, что тариф на вывоз ТКО так же обоснован как цены на водку, алкоголь и сигареты. Я уверен, что в государственной Думе есть люди с экономическим образованием, поэтому прошу разъяснить министру ЖКХ СО, что до 80% розничной цены на водку, сигареты и бензин составляют акцизы (то есть налоги). Если он включил в тариф на вывоз ТКО акциз, то пусть расскажет об этом публично жителям Свердловской области и укажет размер акциза, заявил общественник Никита Чапурин в группе «Тагил без ям».

В ФАС, отвечая на заявления свердловчан, по формальным причинам отказались проводить проверку выбора оператора по ТБО.

2 УФАС по формальным причинам отказала тагильчанам в проверке выбора оператора по ТБО Фото УФАС отказала провести проверку законности процедуры по определению регионального оператора по ТБО в Нижнем Тагиле из-за отсутствия в обращении адреса, номера телефона и ФИО ответственного лица.

У меня вопрос РЭК. Именно туда я направил своё заявление. Как они учитывали мнение минЖКХ? Вообще, как обыватель, как общественник, не вдаваясь в политические, финансовые вопросы, для меня важно, чтобы цены были доступны, чтобы не было засорения, свалок, а всё, как обещано. «Мусорная реформ» – два дела хорошие. Но другой вопрос, как это будет реализовано на практике,поделился в разговоре с TagilCity.ru экозащитник Андрей Волегов.

Вместе с тем «мусорная реформа» затронула и областной центр. Так, в Екатеринбурге тюменское ООО «Рифей» подаёт в суд на уже утверждённого оператора – ЕМУП «Спецавтобаза». Теперь вторые обвиняют «Рифей» в срыве реформы в столице Урала, поскольку во время судебных процессов ЕМУП в качестве обеспечительной меры по иску запретили заключать договоры с жителями и УК.

Предпринимателям Бикову и Боброву уже удалось посадить Нижний Тагил на договор концессии полигона стоимостью в 5 млрд рублей. Жителям Екатеринбурга такой «манёвр» обойдётся не менее 15 млрд рублей, не считая тарифа регоператора. Все это угрожает репутации областной власти, писал Telegram-канал ДИП-Дубернатора 26 ноября 2018 года.

Биков и Бобров поглощают энергоактивы Артем Биков является владельцем ООО «Корпорация «СТС». Это частная энергетическая компания, основанная в 2001 году. Имеет филиалы в Тюменской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО. «СТС» объединяет такие компании, как ОАО «ЭнергоКурган», ОАО «СУЭНКО», ОАО «Городские электрические сети», ООО «Сургутские городские электрические сети», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «Тепло Тюмени», ОАО «Пойковские электрические сети».

Также бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков владеют фактически всем энергетическим хозяйством Зауралья: они – бенефициары Курганских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ОАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «Курганэнерго», ОАО «ЭнергоКурган» и ОАО «Водный союз», который на 49 лет взял в аренду мощности ОАО «Курганводоканал».

Миллиардерам принадлежит единица уральских медиаактивов – Ura.ru. Согласно системе СПАРК, совладельцем СМИ является группа компаний ООО «Группа компаний ЭСЭ», долей которой владеет Артём Биков.

Миллиардеров Бикова и Боброва источники называют друзьями губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Время становления корпорации и связь с фигурой главы региона прослеживается, по мнению СМИ, достаточно легко.

С 2000 по 2005 год он занимал пост главы поселка городского типа Пойковский в ХМАО, с 2005 года – главы администрации Тобольска, с 2007 года – мэра Тюмени. В это же время странным образом в рукиБикова и Боброва попали сектора коммунального хозяйства Тюмени и Тобольска в лице «СУЭНКО», «Тепла Тюмени» и т.д.,упоминает источник «Компромат1».

Сроки реформы официально сдвинуты

13 декабря депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли поправки в законопроект о «мусорной реформе». Так, регионы получили право как минимум на 12 месяцев отложить старт нововведений, доработав острые моменты. А Нижний Тагил добился того, чтобы в город не свозились отходы с других муниципалитетов.