Многодетные в шоке: ударит ли мусорная реформа по кошельку тагильских семей?
Новый тариф на вывоз ТКО, который вступит в силу с 1 января 2019 года, по мнению тагильчан, в несколько раз увеличит расходы многодетных семей на вывоз мусора. Ведь теперь расчет оплаты будет производится исходя из количества прописанных на жилплощади человек.
На сегодняшний день жители Нижнего Тагила оплачивают вывоз мусора из расчета площади жилья, а с 1 января 2019 года будет установлен новый тариф – 142 рубля с человека.
Если человек живет один, то разница будет неощутима. Для семей, где три и более человека, оплата услуг ЖКХ вырастет примерно на 500 – 1000 рублей.
Например, в многодетной семье тагильчанина, которая состоит из пяти человек и проживает на 44 кв. м, оплата за мусор поднимется на 750 рублей. При этом, источником их дохода является только зарплата отца семейства.
По ЖКХ экономим на всем, оплата в месяц 5 тысяч рублей и это только кварплата. А сейчас 750 рублей добавят за мусор. И из чего цена? Везде платим: за ремонты школ и садиков, за обучение, за лечение. В нашем городе десятки тысяч простому работяге достаются тяжело. И что теперь делать?поделился своим мнением с редакцией TagilCity.ru тагильчанин.
Также в Нижнем Тагиле проживают семьи, в которых пять и более детей. Для них оплата за вывоз ТКО поднимется на 1200 и более.
Сейчас мы платим 164 рубля. Но, учитывая, что нас 8 человек в семье, будем платить в 8 раз больше – 1136 рублей,рассказала многодетная тагильчанка.
Жители города считают, что такое повышение тарифа в первую очередь скажется на финансах многодетных семей, которые имеют низкий доход.
Мы то не обеднеем, конечно, от этого, мы и пособие от государства не получаем, как малоимущие, так как работаем и наши доходы выше прожиточного минимума. А те, кто не работает и на пособие живут, им то ощутимо. Ведь много у нас многодетных семей, которые еле-еле концы с концами сводят,считает жительница Нижнего Тагила.
Другая многодетная мама в беседе с редакцией TagilCity.ru высказала мнение, что такая нагрузка ЖКХ на малообеспеченные многодетные семьи может привести к увеличению долгов за кварплату:
У меня метраж квартиры 61,6 кв.м, сейчас плачу 158 рублей в месяц. Прописано 5 человек, это значит, что с 1 января я буду 715 рублей платить! Многодетные семьи в шоке! И так у людей долги по ЖКХ, а будут еще больше.
Все мнения многодетных семей сходятся в одном:
Да, нас никто не просил рожать, но на фоне такой «заботы государства» семьи будут с сомнением задумываться даже о первом ребенке.
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