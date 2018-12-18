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Многодетные в шоке: ударит ли мусорная реформа по кошельку тагильских семей?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многодетные в шоке: ударит ли мусорная реформа по кошельку тагильских семей?

Сегодня, 16:41ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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