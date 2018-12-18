Многодетные в шоке: ударит ли мусорная реформа по кошельку тагильских семей?

На сегодняшний день жители Нижнего Тагила оплачивают вывоз мусора из расчета площади жилья, а с 1 января 2019 года будет установлен новый тариф – 142 рубля с человека.

Если человек живет один, то разница будет неощутима. Для семей, где три и более человека, оплата услуг ЖКХ вырастет примерно на 500 – 1000 рублей.

Например, в многодетной семье тагильчанина, которая состоит из пяти человек и проживает на 44 кв. м, оплата за мусор поднимется на 750 рублей. При этом, источником их дохода является только зарплата отца семейства.

По ЖКХ экономим на всем, оплата в месяц 5 тысяч рублей и это только кварплата. А сейчас 750 рублей добавят за мусор. И из чего цена? Везде платим: за ремонты школ и садиков, за обучение, за лечение. В нашем городе десятки тысяч простому работяге достаются тяжело. И что теперь делать?поделился своим мнением с редакцией TagilCity.ru тагильчанин.

Также в Нижнем Тагиле проживают семьи, в которых пять и более детей. Для них оплата за вывоз ТКО поднимется на 1200 и более.

Сейчас мы платим 164 рубля. Но, учитывая, что нас 8 человек в семье, будем платить в 8 раз больше – 1136 рублей,рассказала многодетная тагильчанка.

1 142 рубля за вывоз мусора будут платить жители Нижнего Тагила Фото В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора. Тагильчанам придется платить 142 рубля в месяц.

Жители города считают, что такое повышение тарифа в первую очередь скажется на финансах многодетных семей, которые имеют низкий доход.

Мы то не обеднеем, конечно, от этого, мы и пособие от государства не получаем, как малоимущие, так как работаем и наши доходы выше прожиточного минимума. А те, кто не работает и на пособие живут, им то ощутимо. Ведь много у нас многодетных семей, которые еле-еле концы с концами сводят,считает жительница Нижнего Тагила.

Другая многодетная мама в беседе с редакцией TagilCity.ru высказала мнение, что такая нагрузка ЖКХ на малообеспеченные многодетные семьи может привести к увеличению долгов за кварплату:

У меня метраж квартиры 61,6 кв.м, сейчас плачу 158 рублей в месяц. Прописано 5 человек, это значит, что с 1 января я буду 715 рублей платить! Многодетные семьи в шоке! И так у людей долги по ЖКХ, а будут еще больше.

Все мнения многодетных семей сходятся в одном: