Напор холодной воды нормализуется в домах Нижнего Тагила к 10 часам вечера
Сегодня, 20:52ОбществоФото: pixabay.com
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Напор холодной воды будет восстановлен к 22:00 часам.
Сюжеты: Нижний Тагил
В дома тагильчан вернется холодная вода и нормализуется давление холодного водоснабжения к 10 часам вечера, об этом сообщил «Водоканал-НТ» АН «Между строк».
Напомним, что уменьшение давления холодного водоснабжения в Нижнем Тагиле произошло из-за повреждения ПАО «Ростелеком» магистрального водовода. «Водоканал» выставит компании счет за порчу городского имущества.
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