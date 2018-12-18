Напор холодной воды снижен в Нижнем Тагиле из-за аварии по вине ПАО «Ростелеком»

Организацией «Ростелеком» был поврежден магистральный водовод Д=900 в районе дома №4, находящемся на Серебрянском тракте. В связи с этим напор холодной воды уменьшен.

Давление воды снижено в Нижнем Тагиле до устранения аварии. Точное время нормализации давления холодного водоснабжения не сообщается.

Жители ВМЗ сообщают редакции Tagilcity.ru о проблемах с напором холодной воды: