Напор холодной воды снижен в Нижнем Тагиле из-за аварии по вине ПАО «Ростелеком»
Сегодня, 18:05ОбществоФото: pixabay.com
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18 декабря напор холодной воды уменьшен в Нижнем Тагиле в связи с повреждением компанией «Ростелеком» водовода в районе Серебрянского тракта, 4.
Сюжеты: Нижний Тагил
Организацией «Ростелеком» был поврежден магистральный водовод Д=900 в районе дома №4, находящемся на Серебрянском тракте. В связи с этим напор холодной воды уменьшен.
Давление воды снижено в Нижнем Тагиле до устранения аварии. Точное время нормализации давления холодного водоснабжения не сообщается.
Жители ВМЗ сообщают редакции Tagilcity.ru о проблемах с напором холодной воды:
Вода бежит тонкой струйкой, в чайник воду минуту набирала, если открыть краны в ванной и на кухне, то напора нет вообще.
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