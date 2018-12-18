Общая сумма взяток в России достигла 2 миллардов рублей

С начала 2018 года в России были выявлены взятки на общую сумму два миллиарда рублей, это на 3% больше, чем в 2017 году.
По данным генпрокуратуры, сумма выявленных взяток в 2018 году составила два миллиарда рублей, а средний размер взятки составляет 610 тысяч рублей. При этом выросла не только общая сумма: за последние пять лет вырос и размер взятки. Если в 2005 году средняя сумма взятки насчитывала 2780 рублей, то в 2010 году она составила 5285 рублей.
Как отмечают «Новые известия», взяточники стали осторожнее. Все чаще они прибегают к услугам посредников. Число уголовных дел о посредничестве в получении взяток возросло на 16%.
В Подмосковье размер взятки в среднем составляет 300 тысяч рублей, тогда как в 2017 году он составлял 250 тысяч рублей. Чаще всего взяточничеством занимаются работники сферы здравоохранения, учреждений образования и сотрудники лицензионно-разрешительных служб.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости