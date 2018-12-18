Общая сумма взяток в России достигла 2 миллардов рублей

По данным генпрокуратуры, сумма выявленных взяток в 2018 году составила два миллиарда рублей, а средний размер взятки составляет 610 тысяч рублей. При этом выросла не только общая сумма: за последние пять лет вырос и размер взятки. Если в 2005 году средняя сумма взятки насчитывала 2780 рублей, то в 2010 году она составила 5285 рублей.