Останки легендарного авиаконструктора обнаружены под Нижним Тагилом

Поисковики близ Нижнего Тагила нашли останки авиаконструктора Матвея Шенкмана, который разбился на самолете 24 мая 1942 года близ Нижнего Тагила. В 2015 году были обнаружены останки самолета. Останки авиаконструктора родственники решили захоронить в Самаре.

Помощь родственникам обещал оказать депутат госдумы Александр Хинштейн. Он же на своей страничке в соцсети рассказал о находке поисковиков:

Под Н. Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода М. Шенкмана, погибшего в 1942 г. в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2.