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Новый 2019 год
Останки легендарного авиаконструктора обнаружены под Нижним Тагилом
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Останки легендарного авиаконструктора обнаружены под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:00ОбществоФото: Поисковое движение России/vk.com/rfpoisk
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