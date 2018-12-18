Первый заместитель Миронова назначен исполняющим обязанности главы Свердловской ж/д
Сегодня, 08:16ОбществоФото: pixabay.com
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Обязанности арестованного по подозрению во взяточничестве начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова временно исполняет его заместитель Валентин Искоростенский, который работает в должности зама с 2012 года.
Временно исполняющим обязанности начальника Свердловской железной дороги назначен первый заместитель Алексея Миронова – Валентин Искоростенский.
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Сам Миронов, заключенный под арест до 12 февраля 2019 года по подозрению в получении взятки в размере 650 тысяч рублей, предпринимает попытки выйти на свободу. Его адвокат подал обжалование решения судьи об аресте Миронова. Обжалование было подано 7 декабря, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, Алексей Миронов арестован по подозрению в получении взятки за покровительство по службе, в его квартире и кабинете были проведены обыски.
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