Первый заместитель Миронова назначен исполняющим обязанности главы Свердловской ж/д

Сам Миронов, заключенный под арест до 12 февраля 2019 года по подозрению в получении взятки в размере 650 тысяч рублей, предпринимает попытки выйти на свободу. Его адвокат подал обжалование решения судьи об аресте Миронова. Обжалование было подано 7 декабря, сообщает «Уралинформбюро».