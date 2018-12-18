Пострадавшая из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге пенсионерка скончалась
Сегодня, 08:11ОбществоФото: pixabay.com
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Пенсионерка, попавшая в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы на улице Ломоносова в Екатеринбурге 28 ноября 2018 года погибла от ожогов.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожилая женщина, которая провалилась в яму с кипятком на Уралмаше в Екатеринбурге, умерла от ожогов. Врачи боролись за жизнь 72-летней пенсионерки более двух недель.
«Екатеринбургская сетевая компания» принесла соболезнования близким погибшей. Представители организации заявили, что окажут всю необходимую, в том числе и материальную помощь, информирует Е1.ru.
Напомним, 28 ноября пожилая женщина провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за коммунальной аварии на Уралмаше, когда провожала внуков в школу. У пострадавшей были диагностированы ожоги 50% тела.
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