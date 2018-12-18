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Пострадавшая из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге пенсионерка скончалась
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hospital 1822457 340

Пострадавшая из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге пенсионерка скончалась

Сегодня, 08:11ОбществоФото: pixabay.com
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