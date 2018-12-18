Пострадавшая из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге пенсионерка скончалась

Пожилая женщина, которая провалилась в яму с кипятком на Уралмаше в Екатеринбурге, умерла от ожогов. Врачи боролись за жизнь 72-летней пенсионерки более двух недель.

«Екатеринбургская сетевая компания» принесла соболезнования близким погибшей. Представители организации заявили, что окажут всю необходимую, в том числе и материальную помощь, информирует Е1.ru.