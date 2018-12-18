Реально безлимитный интернет или деньги

До конца января 2019 года каждый новый абонент МОТИВ получит в подарок 3 месяца безлимитного интернета. Предложение действует при подключении к любому пакетному тарифу.

«В нашей линейке есть предложения на любой вкус и цвет. В прямом и переносном смысле. На пике популярности сейчас — «цветные тарифы». Это отличное решение для тех, кто давно хотел сменить оператора, но никак не решался. Специально для таких абонентов мы повторили самые актуальные и востребованные тарифы, которые есть сейчас на рынке», — поясняет директор по маркетингу Екатерина Хворостова.