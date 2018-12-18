Собрал коноплю возле дома: свердловчанин получил 5 лет за хранение наркотиков
Сегодня, 18:35ОбществоФото: pixabay.com
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Житель деревни Ивановка Слободо-Туринского района приговорен к 5 годам колонии и 8 месяцам ограничения свободы за незаконное хранение наркотических веществ.
Суд установил, что 22 августа 2018 года житель деревни Ивановка собрал части растения конопля и хранил их у себя дома для дальнейшего употребления. Наркотическое вещество обнаружили и изъяли сотрудники полиции, прибывшие с целью проверки соблюдения административных ограничений.
Суд учел факт наличия рецидива преступления и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 8 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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