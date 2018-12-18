Собрал коноплю возле дома: свердловчанин получил 5 лет за хранение наркотиков

Суд установил, что 22 августа 2018 года житель деревни Ивановка собрал части растения конопля и хранил их у себя дома для дальнейшего употребления. Наркотическое вещество обнаружили и изъяли сотрудники полиции, прибывшие с целью проверки соблюдения административных ограничений.