Свердловская многодетная семья осталась без электричества из-за долга перед УК
Многодетная семья из Полевского в Свердловской области осталась без электроэнергии из-за скопившегося долга. Мать несовершеннолетних потеряла работу после закрытия предприятия.
Многодетная семья из Полевского не смогла платить по счетам после того, как мать несовершеннолетних осталась без работы после закрытия предприятия. Управляющая компания отключила электричество в квартире должников. Детям пришлось делать уроки в подъезде, рассказала мать семейства.
Позже женщина нашла работу и связалась с представителем УК, предложив погашать долг частями. Однако этот вариант не устроил сотрудников компании, которые требовали выплатить половину долга, а затем написать расписку на два месяца по 12,5 тысячи рублей.
После привлечения внимания СМИ к истории многодетной семьи, УК восстановила электроснабжение данной квартиры. Также вопросом многодетной семьи заинтересовалась депутат Думы Полевского округа Ирина Пестова, которая выяснила, что семья не получала компенсацию на жилье, хотя имеет на это право как многодетная, информирует ИА «Красная весна».
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