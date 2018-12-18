Свердловская многодетная семья осталась без электричества из-за долга перед УК

Многодетная семья из Полевского не смогла платить по счетам после того, как мать несовершеннолетних осталась без работы после закрытия предприятия. Управляющая компания отключила электричество в квартире должников. Детям пришлось делать уроки в подъезде, рассказала мать семейства.

Позже женщина нашла работу и связалась с представителем УК, предложив погашать долг частями. Однако этот вариант не устроил сотрудников компании, которые требовали выплатить половину долга, а затем написать расписку на два месяца по 12,5 тысячи рублей.