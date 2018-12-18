Высокинский не получит прибавки: чиновники Екатеринбурга повысили себе зарплаты

19 декабря пройдёт заседание комиссии по самоуправлению Екатеринбурга. На нём среди прочих вопросов рассмотрят новый проект относительно уровня заработной платы сотрудников городской администрации. Чиновники согласились на повышение в соответствии с общим уровнем инфляции, который составляет 4%.

Советники первого класса получат максимальную прибавку – 5 000 рублей. Минимальные надбавки произойдут для муниципальных секретарей – от 700 рублей до 1 тыс. 300 рублей. При этом, в проекте нет строчки относительно уровня заработной платы для главы Екатеринбурга Александра Высокинского, отмечает «ЕТВ» .

Напомним, что в первоначальном варианте проекта чиновники указали премии в размере 280% от оклада. После волны недовольства со стороны екатеринбуржцев городская дума отменила надбавки. Но, как оказалось, итоговый документ по отмене так и не был подписан. Следовательно, со слов председателя ЕГД Игоря Володина, не вступил в законную силу.