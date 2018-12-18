Жительница Ревды приговорена к трем месяцам исправительных работ за торговлю спиртом

Летом 2018 года осужденная продала за 35 рублей флакон этилового 95-процентного спирта, объемом 100 мл. при этом лицензии на продажу спиртосодержащих продуктов женщина и ее работодатель не имели.

Женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. На этот раз суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.