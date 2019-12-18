Из Ельцина в Сталина. Коммунисты хотят переименовать одну из улиц Екатеринбурга

Глава свердловского отделения Евгений Емалетдинов рассказал изданию, что эту идею поддержал руководитель партии Максим Сурайкин.

В ближайшие выходные буду встречаться с Максимом Сурайкиным. Не исключаю возможности, что он лично передаст собранные нами подписи в администрацию Екатеринбурга,сообщил Емалетдинов.

По его мнению, фигура Ельцина ассоциируется с развалом России и нищетой, в то время как Сталин — «это крепкая страна, восстановленное после войны хозяйство и Великая Победа».

Раньше в Свердловске была улица названная в честь Иосифа Виссарионовича, был и целый район. Возвращение его имени в наш город — это восстановление исторической справедливости, дань уважения истории страны,заявил Емалетдинов.