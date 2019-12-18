Кто стоит за банкротством «Чувашкредитпромбанка»?

Как пишет NewsNN, сумма претензий, которую регулятор оценил в заявлении в 155 тысяч рублей, является подъемной для любого банка. Но процесс ликвидации финансовой организации начал развиваться быстрыми темпами. Хотя только несколько дней назад деловой журнал «Инвест-Форсайт» разместил ренкинг региональных банков, и там указывалось, что ЧКПБ удалось подняться с начала 2019 года на 11 ступеней.

«Вполне вероятно, что банк пришел в упадок не из-за каких-то обстоятельств на финрынке, а вследствие «аппаратной войны» главы республики Михаила Игнатьева и сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова», – говорится в статье «Независимой газеты».

Еще в 2014 году глава республики Игнатьев направил в Банк России послание, где выражал обеспокоенность «недостатками в деятельности банка», которые якобы могут негативно отразиться на интересах вкладчиков. Но именно в 2014 году бюджет Чувашии получил от «Чувашкредитпромбанка» миллионы дивидендов. Впоследствии в ходе одного из заседаний Экономического совета Михаил Игнатьев обвинил «Чувашкредитпромбанк» в безграмотной финансовой политике. «Он пояснил присутствующим, что не будет нести никакой ответственности, если «в выборный год тысячи вкладчиков выйдут на улицы», – пояснил «Правде ПФО» депутат Госсовета Игорь Моляков.

Уже сейчас от краха ЧКПБ значительно пострадали муниципальные предприятия и организации жилищно-коммунального сектора Чебоксар. Известно, что в банке свои деньги держали около 187 управляющих компаний и ТСЖ. В целом это 200 миллионов рублей, которые предназначались коммунальной сфере республики. Количество потенциальных пострадавших может доходить до 200 тысяч человек. С ЧКПБ взаимодействовали ключевые для города и республики структуры, такие как ОАО «Водоканал» и МУП «Теплосеть».