Мэр города на Урале подала в суд на отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Суд назначен на 24 декабря. Мэр требует у депутата 100 тысяч рублей за высказывания в отношении нее в соцсети. По ее мнению, Савельев распространил информацию, которая порочит честь и достоинство Усковой.

Сообщается, что депутат написал на своей странице о том, что не стал голосовать за прибавление зарплаты мэру. Свое решение он объяснил тем, что глава города не справляется со своими обязанностями. В частности он вспомнил о коммунальных авариях, произошедших в городе осенью.