Мэр города на Урале подала в суд на отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Сегодня, 19:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова подала в суд на депутата Евгения Савельева. Иск касается достоинства и деловой репутации мэра, пишет РИА «Новости».
Суд назначен на 24 декабря. Мэр требует у депутата 100 тысяч рублей за высказывания в отношении нее в соцсети. По ее мнению, Савельев распространил информацию, которая порочит честь и достоинство Усковой.
Сообщается, что депутат написал на своей странице о том, что не стал голосовать за прибавление зарплаты мэру. Свое решение он объяснил тем, что глава города не справляется со своими обязанностями. В частности он вспомнил о коммунальных авариях, произошедших в городе осенью.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей