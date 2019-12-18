На Урале врач оштрафован на 200 тысяч рублей за «липовый» диагноз призывнику
Сегодня, 09:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Каменске-Уральском вынесен приговор врачу за получение взятки в особо крупном размере. Медик обещал поставить призывнику диагноз, позволяющий избежать службы в армии, сообщает региональная прокуратура.
Врач Убайдуллы Азизов был приглашен в состав призывной комиссии Военного комиссариата и имел право постановки диагнозов призывникам. За взятку в размере 100 тысяч рублей он обещал одному из призывников избежать воинской службы. В августе этого года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при получении части денежного вознаграждения.
Азизов свою вину признал в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также он на два года лишен права работы в составе призывной комиссии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей