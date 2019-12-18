На Урале врач оштрафован на 200 тысяч рублей за «липовый» диагноз призывнику

Врач Убайдуллы Азизов был приглашен в состав призывной комиссии Военного комиссариата и имел право постановки диагнозов призывникам. За взятку в размере 100 тысяч рублей он обещал одному из призывников избежать воинской службы. В августе этого года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при получении части денежного вознаграждения.