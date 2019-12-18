Онлайн портал по противодействию коррупционной деятельности запустили в РФ
Высшая школа экономики провела круглый стол на тему «Что такое конфликт интересов? Возможные подходы к нормативному определению». На встречу пригласили представителей РОСНАНО.
В рамках круглого стола присутствующих ознакомили с Антикоррупционным порталом ВШЭ. Его создатели утверждают, что он содержит систематизированные данные об опыте борьбы с коррупцией не только в России, но и за рубежом. Также на портале имеются аналитические материалы и целый ряд сервисов для обучения и консультации организаций и государственных структур.
В работе круглого стола принял участие директор по информационной безопасности УК «РОСНАНО» Андрей Казачков. Он отметил, что Антикоррупционный портал — интересный ресурс, на котором можно найти комплексную информацию.
Также Казачков поддержал инициативу добавить на сайт пособия Минтруда и социальной защиты, трактующие неоднозначные ситуации, связанные с антикоррупционной тематикой. Среди недостатков портала он отметил нехватку конкретных судебных решений. Впрочем, по его словам, даже в официальных источниках она появляется с задержкой и не в полном объеме, сообщает NewsNN.
Кроме представителя РОСНАНО на встрече были сотрудники Администрации Президента, Министерства труда и социальной защиты, Генеральной прокуратуры, МИД РФ, других государственных структур и различных экспертных организаций.
По словам директора Антикоррупционного центра НИУ ВШЭ Алексея Конова, любой человек может получить доступ к бесплатному функционалу сайта. Широкой аудитории доступны: новости, профили международных организаций и разных стран, аналитические материалы и календарь событий и антикоррупционных мероприятий.
Кроме этого на портале имеется сервис онлайн-консультирования для представителей компаний с государственным участием. В рамках сервиса можно будет задать вопрос экспертам. Также можно будет ознакомиться с ранее полученными ответами от специалистов Министерства труда и соцзащиты и Генпрокуратуры.