Онлайн портал по противодействию коррупционной деятельности запустили в РФ

В рамках круглого стола присутствующих ознакомили с Антикоррупционным порталом ВШЭ. Его создатели утверждают, что он содержит систематизированные данные об опыте борьбы с коррупцией не только в России, но и за рубежом. Также на портале имеются аналитические материалы и целый ряд сервисов для обучения и консультации организаций и государственных структур.

В работе круглого стола принял участие директор по информационной безопасности УК «РОСНАНО» Андрей Казачков. Он отметил, что Антикоррупционный портал — интересный ресурс, на котором можно найти комплексную информацию.

Также Казачков поддержал инициативу добавить на сайт пособия Минтруда и социальной защиты, трактующие неоднозначные ситуации, связанные с антикоррупционной тематикой. Среди недостатков портала он отметил нехватку конкретных судебных решений. Впрочем, по его словам, даже в официальных источниках она появляется с задержкой и не в полном объеме, сообщает NewsNN.

Кроме представителя РОСНАНО на встрече были сотрудники Администрации Президента, Министерства труда и социальной защиты, Генеральной прокуратуры, МИД РФ, других государственных структур и различных экспертных организаций.

По словам директора Антикоррупционного центра НИУ ВШЭ Алексея Конова, любой человек может получить доступ к бесплатному функционалу сайта. Широкой аудитории доступны: новости, профили международных организаций и разных стран, аналитические материалы и календарь событий и антикоррупционных мероприятий.