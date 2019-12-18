Родственники погибших на Урале «дятловцев» не смогли добится нового расследования
Родственники погибших на перевале Дятлова туристов написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой заставить Следственный комитет начать новое расследование произошедшего. Однако обращение вновь было спущено в областную прокуратуру, пишет Znak.
По словам представителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича из администрации президента документ был передан главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Тот в свою очередь передал его генпрокурору Юрию Чайке.
Оттуда его спустили в прокуратуру Свердловской области, где и так сейчас идет проверка. Все — круг замкнулся,рассказал Кунцевич.
Также он добавил, что 20 декабря члены Фонда проведут круглый стол в Музее истории УрФУ и выработают на нем меморандум по поводу сложившейся ситуации. Его вновь направят в Кремль, СКР и Генпрокуратуру РФ.
Напомним, родственники и друзья погибших в 1959 году туристов группы Дятлова считают проведенное расследование обстоятельств их смерти поверхностным и требуют возбуждение нового уголовного дела.