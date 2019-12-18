Родственники погибших на Урале «дятловцев» не смогли добится нового расследования

По словам представителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича из администрации президента документ был передан главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Тот в свою очередь передал его генпрокурору Юрию Чайке.

Оттуда его спустили в прокуратуру Свердловской области, где и так сейчас идет проверка. Все — круг замкнулся,рассказал Кунцевич.

Также он добавил, что 20 декабря члены Фонда проведут круглый стол в Музее истории УрФУ и выработают на нем меморандум по поводу сложившейся ситуации. Его вновь направят в Кремль, СКР и Генпрокуратуру РФ.