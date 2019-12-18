«Россети» запускают современные энергообъекты по всей стране

В Иркутскую область на запуск первых собственных питающих центров приехал глава ГК «Россети» Павел Ливинский. Новые подстанции в Тюменской области открылись без него, так как их запуск проходил в тот же день. Отмечается, что в этом регионе существенно выросло электропотребление, поэтому две подстанции очень пригодятся энергетикам.

«Наши потребители как промышленные, так и бытовые в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии», – заявил Ливинский. Также он отметил, что новые объекты – это этапы стратегической программы «Цифровая трансформация – 2030». Создание энергетической инфраструктуры – это важный шаг, необходимый для дальнейшего строительства промышленных и жилых объектов. Кроме этого, новые энергообъекты повышают качество обслуживания и создают рабочие места.

Пуск объектов компании «Россети ФСК ЕЭС» – финальная часть создания Пеледуйского энергокольца, соединяющего Иркутскую область, Забайкалье, Бурятию и Якутию. Новые энергообъекты не только снижают дефицит мощности в отдаленных районах Приангарья, но и включают Якутию в Единую энергосистему России. Также они решают важную задачу – обеспечение бесперебойным потоком энергии нефте- и золотодобывающих предприятий.