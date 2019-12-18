«Россети» запустили в Тюмени две современные подстанции

Мощность новой подстанции «Причал» — 80 МВА. Ее основная задача — перераспределение нагрузки со смежных центров питания и дальнейшее подключение новых промышленных, инфраструктурных и жилых объектов. «Молодежная» имеет мощность 50 МВА, она также рассчитана не только на питание уже имеющихся потребителей, но и на подключение новых микрорайонов.

Как сообщает nashgorod.ru, только в 2019 году «Россети Тюмень» потратила на развитие энергоинфраструктуры города более 3 млрд рублей.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация — 2030», — отметил глава «Россетей» Павел Ливинский. Также он подчеркнул, что новые энергообъекты — это не только улучшение качества жизни, но и работа на перспективу. Они очень пригодятся, когда начнется застройка новых микрорайонов.

Расширение горизонта возможностей для Тюмени в связи с введением в строй подстанций отметил и губернатор Александр Моор. «Причал» создает перспективы развития и строительства почти 10 млн квадратных метров жилья, а подстанция «Молодежная», помимо перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией более четырех тысяч земельных участков для нужд многодетных семей», — заявил глава Тюменской области.