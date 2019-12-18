Содержание сетей наружного освещения в Нижнем Тагиле обойдется в 12 миллионов рублей

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит заниматься обслуживанием 13 554 объектов уличного освещения и средств регулирования дорожного движения: в Ленинском районе в ведение исполнителя попадут 3 488 светильников в центральной части города и 1 207 светильников в микрорайоне Выя, в Дзержинском районе — 523 светильников на Кушве и 3 282 на Вагонке, 695 осветительных приборов — на Красном Камне и 487 в Тагилстроевском районе, на ГГМ — 3 458 и 414 в пригороде, а также необходимо содержать 221 систему дистанционного централизованного управления сетями.

Подрядчик обязан выполнять ремонт или замену неисправного оборудования с последующей гарантией три года. Следить за уровнем освещения и его качеством, ежедневно включать и выключать освещение, заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, передавать показания приборов учета заказчику. А также обрезать кроны деревьев, находящихся вблизи опор, проводов и светильников наружного освещения.

Аукцион должен состояться 26 декабря. Выполнять работы, согласно договору, исполнитель будет с начала подписания контракта и до 31 октября 2020 года.