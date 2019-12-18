Тагильские полицейские по бинтам с кровью вычислил подозреваемого в кражах

Накануне в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников одного из сетевых магазинов. Ночью в магазин проник неизвестный и похитил алкоголь. Злоумышленник разбил стекло входной группы, оставив на месте бинты с кровью. Сотрудники полиции посмотрели записи с камер наблюдения и по горячим следам задержали подозреваемого. Днем ранее мужчина уже был задержан за совершение аналогичного преступления. Тогда он порезал руку и самостоятельно наложил себе повязку.