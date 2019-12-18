В Екатеринбурге начали травить друга школьника, умершего от остановки сердца
Сегодня, 10:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Один из друзей школьника, погибшего в минувшие выходные в поселке Кольцово, рассказал, что его начали травить после беседы в СК, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
17 декабря подростка вызывали в следственный комитет, там у него спрашивали, когда он виделся с погибшим, и что они вместе делали. Молодой человек рассказал, что его не обвиняют в смерти друга. Однако после похода к следователю, по словам школьника, его начали травить.
Школьник заявляет, что близкие погибшего екатеринбуржца не верят в официальную версию смерти — остановка сердца — и ищут виновных. У школьника было найдено наркотическое вещество и теперь подозрение пало на его друга, якобы он его передал погибшему.
Это хуже, чем просто травля. А на основании чего? Да, у моего друга это было, но не у меня, рассказал подросток.
Следователи пока от комментариев касательно расследования воздерживаются.
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