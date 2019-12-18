В Екатеринбурге уничтожено около двух тонн «санкционных» яблок и винограда
Сегодня, 18:04ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Сотрудники таможни Екатеринбурга совместно с Россельхознадзором обнаружили на одном из складов 1,5 тонны яблок и 300 килограммов винограда, на которые их владелиц не смог предоставить документы, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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По решению сотрудников Россельхознадзора ягоды и фрукты неизвестного происхождения были изъяты и уничтожены.
Всего в 2019 году сотрудники Екатеринбургской таможни провели шесть проверок, в результате которых выявлены 4,5 тонны запрещенных к ввозу продуктов – мясной и плодоовощной продукции. По сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась в семь раз.
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