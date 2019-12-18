В Екатеринбурге уничтожено около двух тонн «санкционных» яблок и винограда

Всего в 2019 году сотрудники Екатеринбургской таможни провели шесть проверок, в результате которых выявлены 4,5 тонны запрещенных к ввозу продуктов – мясной и плодоовощной продукции. По сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась в семь раз.